Церемония награждения ко Дню медика прошла в Котельниках
В Котельниках наградили медицинских работников за добросовестный труд. Церемония прошла в Доме культуры «Силикат».
Профессиональный праздник отметили врачи и медсестры, фельдшеры и санитары — специалисты, которые когда-то решили, что будут помогать людям. Среди них — участковая медсестра Наталья Пельченко. Ее стаж — 25 лет. Еще в детстве она решила посвятить себя медицине.
«Это мое призвание. Я очень люблю помогать людям. Даже не только в медицине, а всегда. Это не случайная профессия. Это душа», — сказала участковая медсестра «Котельниковской городской поликлиники» Наталья Пельченко.
В сфере здравоохранения в Котельниках работают около 300 специалистов. Для них стараются создать комфортные условия для работы. Вскоре откроют современную поликлинику на 400 посещений в смену, а также состоится переезд женской консультации.
«Сотрудников мы всех набрали — 100% у нас есть, с кем работать. Сотрудники все молодцы, замечательные. Очень довольны наши пациенты. Пишут много хвалебных отзывов. Девчата и ребята молодые, энергичные, рвутся в бой. Я всегда поддерживаю, кто выбрал самую гуманную профессию и тех, кто предан ей всю жизнь», — сказал главный врач «Котельниковской поликлиники» Дмитрий Полынин.
Церемония награждения медиков прошла в Доме культуры «Силикат». Медикам вручили благодарности от Министерства здравоохранения Московской области, главы городского округа Котельники, председателя Совета депутатов и «Котельниковской поликлиники».
«Это еще один повод сегодня сказать „спасибо“. В любой ситуации — будь-то пандемия, которую мы все вместе переживали, — это люди, которые обладают уникальными способностями самопожертвования ради жизни людей. Это дорогого стоит», — сказал заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев.
Вечер завершился гала-концертом с участием лучших артистов. Мероприятие еще раз подтвердило: труд медицинских работников — это истинное служение людям, которое высоко ценится обществом и руководством региона.