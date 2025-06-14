Церемония награждения ко Дню медика прошла в Котельниках

Профессиональный праздник отметили врачи и медсестры, фельдшеры и санитары — специалисты, которые когда-то решили, что будут помогать людям. Среди них — участковая медсестра Наталья Пельченко. Ее стаж — 25 лет. Еще в детстве она решила посвятить себя медицине.

«Это мое призвание. Я очень люблю помогать людям. Даже не только в медицине, а всегда. Это не случайная профессия. Это душа», — сказала участковая медсестра «Котельниковской городской поликлиники» Наталья Пельченко.

В сфере здравоохранения в Котельниках работают около 300 специалистов. Для них стараются создать комфортные условия для работы. Вскоре откроют современную поликлинику на 400 посещений в смену, а также состоится переезд женской консультации.

«Сотрудников мы всех набрали — 100% у нас есть, с кем работать. Сотрудники все молодцы, замечательные. Очень довольны наши пациенты. Пишут много хвалебных отзывов. Девчата и ребята молодые, энергичные, рвутся в бой. Я всегда поддерживаю, кто выбрал самую гуманную профессию и тех, кто предан ей всю жизнь», — сказал главный врач «Котельниковской поликлиники» Дмитрий Полынин.