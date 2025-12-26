Церемония награждения юнармейцев прошла в Мытищах

Итоги работы всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» подвели в молодежном центре «Импульс». Мытищинские юнармейцы провели этот год активно и насыщенно, побеждали и становились призерами всероссийских смотров и конкурсов.

Ребята объединились, чтобы вместе осваивать новые знания и стремиться к высоким достижениям. Юнармейцев наградили на торжественной церемонии, вручили им заслуженные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Движение «Юнармия» в Мытищах объединило все школы округа. Участвовали в нем 36 отрядов, более 1200 человек. Только в этом году к движению присоединились 300 новых участников.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина поздравила юнармейцев с успешным завершением года, пожелав им дальнейших успехов. Год был наполнен яркими событиями, интересными встречами, соревнованиями, военно-спортивными играми, форумами, концертами и познавательными экскурсиями.