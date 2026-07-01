Церемонии вручения аттестатов прошли в школах Химок

В Химках состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов. В этом году школы округа выпустили 1263 одиннадцатиклассника, более 200 из них получили медали «За особые успехи в обучении».

Праздничные мероприятия в школах округа посетили муниципальные депутаты, чтобы поздравить вчерашних одиннадцатиклассников с началом новой, взрослой жизни.

В лицее № 7 почетным гостем стал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Выпускной бал — один из самых трогательных и запоминающихся моментов в жизни каждого человека. Сегодня вы — главные герои дня. За вашими плечами годы упорного труда, а впереди — бесконечные возможности. Я искренне желаю вам найти свое истинное призвание. Помните, что Химкам нужны ваши таланты, ваша энергия и свежий взгляд. А мы, старшее поколение, всегда поддержим вас в ваших добрых начинаниях» — напутствовал выпускников Валентин Герасимов.

В школе № 29 ребят провожала во взрослую жизнь их наставник — муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина.

«Для меня как для директора школы этот день всегда окрашен легкой грустью расставания и огромной гордостью за наших ребят. Кажется, совсем недавно они были первоклашками, а сегодня перед нами стоят взрослые, целеустремленные личности. Мы постарались дать вам не только знания, но и верные жизненные ориентиры. Будьте смелыми в своих мечтах, никогда не пасуйте перед трудностями и всегда оставайтесь достойными людьми», — обратилась к выпускникам Наталья Каныгина.

Торжественные вечера прошли во всех общеобразовательных учреждениях Химок.