Церемонии посвящения в студенты прошли в подразделениях колледжа «Энергия»

Церемонии посвящения первокурсников в студенты прошли в структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

По словам директора колледжа Константина Подоляка, посвящение в студенты — это один из самых волнительных моментов в жизни первокурсников.

В каждом структурном подразделении колледжа для новоиспеченных студентов организовали праздничные мероприятия.

Например, в Ногинске в Центре информационно-технологической подготовки студенты вместе с кураторами подготовили творческие представления, а в Балашихинском Центре инженерного программирования первокурсников поздравили студенты второго курса и заведующий структурного подразделения. Ребятам показали сценки из студенческой жизни, а также первокурсники принесли клятву студента.

Как отметила психолог колледжа энергия Евгения Смирнова, главная цель посвящения — поддержать и вдохновить студентов, сделать их процесс вхождения в коллектив быстрее и приятнее.

«Традиции неофициальной части посвящения тоже очень богаты и интересны. Обычно в колледже за организацию неофициальной части праздника отвечают старшекурсники. Они придумывают различные челленджи, квесты, игры, цель которых — сплотить и развлечь новичков», — рассказала Смирнова.