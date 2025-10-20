Церемонии посвящения детей в мир искусства прошли в музыкальных школах Истры

Каждый год осенью во всех структурных подразделениях Детской школы искусств имени Владимира Ширшова в муниципальном округе Истра проходит торжественное посвящение в первоклассников. В этот раз состоялся концерт-конкурс.

Предварительный отбор прошли все ребята. Это не просто формальность, а значимое событие, которое отмечает начало нового этапа в жизни ребенка: будущего музыканта или художника.

На праздничных мероприятиях выступали музыканты, театралы и танцоры, а учащиеся художественных отделений удивили ярким боди-артом. Дети также отгадывали загадки, отвечали на сложные вопросы о музыке, композиторах. На празднике были родители учеников и тех, кому только предстоит пройти этот путь.

Теперь юные таланты будут постигать азы мастерства, находить друзей и единомышленников и учиться видеть прекрасное в обычном.