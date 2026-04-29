Цены на билеты экспрессов в Подмосковье изменятся на майских праздниках
В Министерстве транспорта Московской области сообщили, что с 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая скорректируют стоимость проезда на некоторых рейсах фирменных экспрессов.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- Москва (Ярославский вокзал) — Александров — Москва;
- Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — Москва;
- Москва (Киевский вокзал) — Калуга — Москва;
- Москва (Казанский вокзал) — Рязань — Москва;
- Москва (Курский вокзал) — Тула — Москва;
- Москва (Площадь трех вокзалов) — Петушки — Москва.
Пассажиров предупреждают, что стоимость билетов может как вырасти, так и снизиться.
Кроме того, на майские праздники (1–3 мая, 9–11 мая) назначат дополнительные рейсы экспресса Москва (Курский вокзал) — Муравьево — Москва.
Актуальное расписание и тарифы можно узнать в мобильном приложении ЦППК и на официальном сайте компании.