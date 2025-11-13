Центры здоровья в Подмосковье получили еще 50 приборов для проверки организма

В медицинские учреждения Московской области продолжает поступать современная техника. Центры здоровья региона с начала года получили 54 прибора для проверки состояния организма.

Среди устройств — стационарные тонометры, ростомеры, глюкометры, спирометры и прочие аппараты.

«В Подмосковье работает 27 Центров здоровья для взрослых, где каждый житель Подмосковья может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

До конца года в центры передадут еще четыре прибора, что позволит сделать необходимую диагностику более доступной, а также повысить ее качество.

В учреждениях также работают Школы здоровья, где специалисты рассказывают о правилах профилактики хронических заболеваний и дают советы по здоровому образу жизни.

Помощь в центрах оказывают по полису ОМС бесплатно. Пациент может получить направление у лечащего врача или обратиться самостоятельно.