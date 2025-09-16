Центры онкологической помощи в 4 округах Подмосковья вошли в состав диспансера

Четыре центра амбулаторной помощи включили в структуру Московского областного онкологического диспансера. Это позволило повысить качество оказания помощи пациентам.

Подмосковье активно развивает сферу здравоохранения. Одно из важных направлений — помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Для повышения эффективности лечения в структуру областного диспансера включили четыре амбулатории в Ногинске, Реутове, Орехово-Зуеве и Фрязине.

«Возможности ЦАОПов по лечению пациентов, ограничены лечением только в дневном стационаре, то есть это так называемые короткие схемы лечения, которые не всегда применимы к основной массе нозологических форм злокачественного образования, которые требуют порой непрерывного введения препаратов, что невозможно в условиях ЦАОПа», — сказал главврач диспансера Владимир Асташов.

Благодаря реализации этого проекта в Подмосковье смогут получить круглосуточное лечение еще больше пациентов.