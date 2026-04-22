МФЦ Подмосковья изменят график работы на майские праздники
В связи с предстоящими праздниками — Днем весны и труда и Днем Победы — в 2026 году центры госуслуг «Мои Документы» в Московской области будут работать по особому графику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
По словам представителей ведомства, 1 и 9 мая все офисы будут закрыты. При этом большинство государственных услуг останутся доступными в электронном виде на региональном портале круглосуточно.
«В период майских праздников график работы многофункциональных центров меняется», — сообщили в Министерстве.
На майских праздниках многофункциональные центры Московской области будут работать следующим образом:
- 1 и 9 мая — нерабочие дни, обслуживание граждан не осуществляется;
- 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — все МФЦ работают в обычном режиме;
- 3 и 10 мая — рабочие дни для МФЦ, которые осуществляют обслуживание по семидневному графику;
- с 11 мая все центры возвращаются к стандартному графику работы.
Уточнить расписание конкретного офиса можно на официальном сайте.