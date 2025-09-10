Центр «Авангард» в Одинцове отметил 5-летие интерактивной программой

В честь юбилея «Авангард» организовал для зрителей показательные выступления пожарных, выставки арсенала полиции, инженерно-саперного оборудования и ретро-оружия. Гости праздника также смогли потренироваться в стрельбе из охолощенного оружия, попробовать на вкус полевую кухню и просто отдохнуть.

На показательном выступлении для зрителей пожарные провели настоящее шоу. С помощью двух ручных стволов, колонок, магистральных линий и рукавов специалисты потушили огонь.

«Очень много молодых ребят подходили, интересовались. Мы им показали нашу пожарную машину, рассказали о своей работе, им все очень понравилось. Кто-то даже сказал, что обязательно будет служить в армии, а потом пойдет работать пожарным», — рассказал рядовой 504-й пожарной команды парка «Патриот» Иван Кичин.

Помимо людей в форме, машин, специальной техники, на празднике работали и служебные животные. Так, пятилетний конь Вираж служит в первом специальному полку полиции. Выход в город для него дебютный — молодого жеребца постепенно готовят к охране общественного порядка.

На соседней площадке дежурила ДПС. Дорожные полицейские дали посетителям возможность почувствовать себя в роли сотрудников автоинспекции — для выявления и преследования правонарушителей предлагали сесть за руль патрульного мотоцикла.

Экспертно-криминалистический центр организовал выставку инженерно-саперного оборудования. Любителям истории представили около 20 экземпляров оружия, начиная со времен Первой мировой войны до 1944 года выпуска. Среди экспонатов были винтовки, пулеметы, ножи, каски, военная форма и даже антиквариат — немецкий полевой телефон, револьвер, противогаз, и печатная машинка.

Сотрудничество с силовыми структурами — главная задача «Авангарда» для того, чтобы в праздничный день показать гостям возможности современной армии и спецслужб. За время своей работы центр принял на сборы по начальной военной подготовке около 200 тысяч детей и более 100 тысяч взрослых.