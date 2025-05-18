Центрлеспроект принял участие в акции «Сад памяти» в Пушкино

Сотрудники филиала «Центрлеспроект» высадили 16 деревьев и кустарников на набережной реки Серебрянки в Пушкино в память о погибших в Великой Отечественной войне. Посадка прошла в рамках акции «Сад памяти».

Суть инициативы — высадить 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего. В этом году к акции присоединились уже 39 стран. Помимо сохранения исторической памяти, проект помогает решать и экологические задачи: озеленяет города, восстанавливает леса, снижает уровень выбросов углекислого газа и формирует ответственное отношение к природе.

«Сегодня сотрудники „Центрлеспроекта“ вместе со своими семьями приняли участие в акции, чтобы увековечить память о героях Великой Отечественной войны. Каждое дерево станет живым напоминанием о страшной трагедии, которая постигла советский народ, и триумфальной победе над фашизмом», — прокомментировал директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект» Евгений Лялин.

К международной акции присоединились также сотрудники «Пушкинских парков» и жители округа.