Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Центральный парк в Пушкино вошел в тройку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Там отдохнули почти 34 тысячи гостей и жителей Подмосковья.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк занял второе место в рейтинге любимых мест отдыха.
Центральный парк — один из самых красивых парков Пушкино. Здесь каждый найдет себе развлечение по душе, ведь в нем расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.
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