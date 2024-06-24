Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Центральный парк в Пушкино вошел в тройку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Там отдохнули почти 34 тысячи гостей и жителей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк занял второе место в рейтинге любимых мест отдыха.

Центральный парк — один из самых красивых парков Пушкино. Здесь каждый найдет себе развлечение по душе, ведь в нем расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте