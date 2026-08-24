Центральный парк в Люберцах откроют к концу сентября
В центральном парке Люберец завершается реконструкция, которую жители ждали несколько лет. Открытие обновленной зоны отдыха запланировано на конец сентября.
Строители уже демонтировали старые покрытия и малые архитектурные формы. Сейчас рабочие укладывают финишное покрытие дорожек, готовят основание для беговой дорожки и одновременно формируют газоны. Устройство инженерных сетей и наружного освещения выполнено почти на 80 процентов.
В обновленной части парка появятся зоны для разных видов отдыха. Установят качели и лавочки, тренажеры, баскетбольную площадку и теннисные столы. В ближайшее время приступят к нанесению резинового покрытия. Сюда перенесут аттракционы — такое решение приняли сами жители.
Начальник участка компании-подрядчика Вячеслав Нехорошев рассказал о текущем этапе работ.
«Работа проделана уже большая. У нас сделан демонтаж старых покрытий, МАФов, это малые архитектурные формы. Сейчас ведутся работы по основанию дорожных одежд, именно финишное покрытие — укладывается плитка, где-то доделываются дорожки в бетоне. Готовится под асфальт беговая дорожка. Также ведется параллельно формирование газонов», — сообщил Вячеслав Нехорошев.
«Мы проводили соучастное проектирование, это когда несколько рабочих групп вместе с жителями собирается сильно заранее, при формировании технического задания для архитекторов. После этого архитекторы показывают, что они запланировали и как они видят благоустройство. После этого проходит еще несколько обсуждений, и только после этого, когда сами жители говорят, где и что нужно разместить, окончательный проект уходит в экспертизу. И после этого начинается реализация. В данный момент мы находимся на завершающей стадии реализации данного проекта. Проект очень интересный», — отметил глава округа Владимир Волков.
Благоустройство проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Завершить работы и открыть парк планируют к концу сентября.