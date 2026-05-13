Центральный парк Люберец обновят к осени 2026 года

В Центральном парке культуры и отдыха Люберец продолжаются работы по благоустройству. Ход обновления территории проверили глава округа Владимир Волков и представители Общественного совета парков.

Работы в парке проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект изменений ранее обсуждали с жителями округа. Часть предложений люберчан уже включили в план благоустройства. В частности, аттракционы перенесут из центральной части территории в прогулочную зону. Также в парке сохранят памп-трек, площадку для дрессировки собак и «Автогородок».

«Мы обсуждали проект вместе с жителями в формате соучаствующего проектирования. По просьбам люберчан аттракционы перенесем из центральной части парка в прогулочную зону. Также приняли решение сохранить существующие памп-трек, площадку для дрессировки собак и „Автогородок“, — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

После обновления в Центральном парке появится новая спортивная зона. Для посетителей оборудуют площадки для стритбола и воркаута, установят уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. Кроме того, на территории обустроят современную беговую дорожку и отдельное пространство для спокойного отдыха.

В рамках благоустройства в парке полностью заменят покрытие прогулочных дорожек, обновят систему освещения и установят камеры системы «Безопасный регион». Завершить все работы планируют осенью 2026 года.

В администрации округа напомнили, что Люберцы остаются одним из лидеров Подмосковья по реализации программ благоустройства. В 2026 году в муниципалитете приведут в порядок еще шесть общественных пространств.