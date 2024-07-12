Центральный парк культуры в Лобне откроют после реконструкции 15 июля

Благоустроенную часть Центрального парка культуры в Лобне откроют 15 июля. Жители смогут посетить аттракционы и кафе.

Сейчас в парке устанавливают танцплощадку, трибуну и павильон для кафе. Там также обустроят карусели и батуты.

Благоустройство парка проводят благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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