Центральный парк культуры в Лобне откроют после реконструкции 15 июля
Благоустроенную часть Центрального парка культуры в Лобне откроют 15 июля. Жители смогут посетить аттракционы и кафе.
Сейчас в парке устанавливают танцплощадку, трибуну и павильон для кафе. Там также обустроят карусели и батуты.
Благоустройство парка проводят благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.
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