Центральный парк благоустроят в Люберцах до конца 2026 года

Работы начались в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Уже демонтировано около 100 погонных метров пешеходной сети.

По словам исполняющего обязанности заместителя главы округа Геннадия Голованова, подрядная организация уже установила строительное ограждение с тематическими баннерами и паспортом объекта, демонтировала малые архитектурные формы — скамейки, урны и информационные стенды.

В планах — полностью обновить дорожки, заменить опоры освещения и установить видеокамеры, которые подключат к системе «Безопасный регион». Для активного отдыха оборудуют современную спортивную площадку: стритбол, воркаут, тренажеры и настольный теннис. Также появятся беговая дорожка и зона для тихого отдыха.

Прогулочная часть сохранит памп-трек, площадку для дрессировки собак и «Автогородок». При этом учли пожелание жителей, высказанное на соучаствующем проектировании: аттракционы перенесут из центральной части парка в прогулочную зону.