Центральный матч первенства Люберец по футболу пройдет 19 августа

Судьей центрального матча XI тура первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд будет арбитр Второй Футбольной национальной лиги Александр Самсонов. Игра состоится в поселке Красково на стадионе «Электрон» 19 августа.

По словам президента Федерации футбола городского округа Люберцы Сергея Стрекаловского, во вторник болельщики станут свидетелями по-настоящему зрелищного поединка.

«На поле встретятся два лидера первенства — наши ребята из Малаховки и ФК „Лыткарино“. Обе команды находятся на верхних строчках турнирной таблицы, у каждого из соперников по 21 очку», — сообщил Сергей Стрекаловский.

Он также добавил, что было особенно важно пригласить на этот матч арбитра высокого класса. Андрей Гордиенко и Александр Медведев будут ассистировать судье Александру Самсонову.

Матч начнется в 20.00. Те, кто не сможет посетить игру лично, увидят прямую трансляцию в официальной группе окружной Федерации футбола в социальной сети «ВКонтакте».