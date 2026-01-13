Центральный каток в новогодние праздники в Ленинском округе посетили почти 5 тысяч человек

В праздничный период ледовую площадку у кинотеатра «Искра» посетили около пяти тысяч человек. Для гостей организовали мастер-классы, театральные представления и чаепитие.

Каток на площади у кинотеатра «Искра» (г. Видное) продолжает работать в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Каток у „Искры“ — это больше, чем просто ледовая площадка. Мы создавали здесь настоящую новогоднюю сказку для детей и взрослых. Очень радует, что так много семей выбрали наш каток для праздничного отдыха», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Для посетителей подготовили насыщенную программу. Помимо развлечения на коньках, можно было посетить мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, а также посмотреть ледовые шоу по мотивам сказок «Щелкунчик» и «Снежная королева» и представление балета «Алеко».

На территории катка работает пункт проката с хоккейными и фигурными коньками. Для начинающих есть специальные поддерживающие устройства для безопасности. Также создан теплый павильон для переодевания.