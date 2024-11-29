Центральный каток Солнечногорска откроется 1 декабря
Зимний сезон откроют в городском парке Солнечногорска 1 декабря. Для жителей и гостей округа подготовили множество активностей, среди которых открытие центрального катка и резиденции Деда Мороза.
Торжественное открытие главного катка Солнечногорска с видом на озеро Сенеж пройдет в 16:00. Прокат коньков будет бесплатным. Каток оборудован теплой раздевалкой и камерами хранения. Он будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00.
«1 декабря открываем зимний сезон в Солнечногорске. В этом году у гостей и жителей нашего округа точно будет, чем заняться! Будем каждую неделю проводить разные мероприятия и активности для детей и взрослых», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
На набережной озера Сенеж в 15:00 заработает резиденция Деда Мороза. Он будет встречать всех вместе со Снегурочкой. В течение всего зимнего сезона здесь можно будет писать письма, участвовать мастер-классах, играх и других активностях.
Согреться горячим чаем гости праздника смогут на самоварной станции у павильона за памятником Михаилу Лермонтову с 17:00 до 19:00.
В 17:30 начнется церемония зажжения иллюминации. Также в программе концертная программа, шествие анимационных персонажей «Теплые объятия» и другие интересные развлечения. С подробной афишей можно ознакомиться на официальном сайте администрации Солнечногорска.
Мероприятия пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
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