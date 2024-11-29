Центральный каток Солнечногорска откроется 1 декабря

Зимний сезон откроют в городском парке Солнечногорска 1 декабря. Для жителей и гостей округа подготовили множество активностей, среди которых открытие центрального катка и резиденции Деда Мороза.

Торжественное открытие главного катка Солнечногорска с видом на озеро Сенеж пройдет в 16:00. Прокат коньков будет бесплатным. Каток оборудован теплой раздевалкой и камерами хранения. Он будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00.

«1 декабря открываем зимний сезон в Солнечногорске. В этом году у гостей и жителей нашего округа точно будет, чем заняться! Будем каждую неделю проводить разные мероприятия и активности для детей и взрослых», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.