Центральный каток открыли в Мытищах

Организовали яркое шоу специалисты управления культуры администрации Мытищ совместно с дирекцией парков. Старт зимнему сезону дали на площади перед дворцом культуры «Яуза».

Открытие центральной ледовой площадки прошло масштабно и креативно — с выступлениями артистов, фаер-шоу и другими сюрпризами для зрителей. Каток у «Яузы» — любимая и самая популярная у жителей и гостей Мытищ площадка в зимнее время.

Помимо массовых катаний, здесь проводят соревнования по зимним видам спорта, семейные хоккейные турниры, ледовые шоу с приглашенными фигуристами. Работает каток в любую погоду, так как в его основании установлены айсматы.

Предусмотрена для посетителей катка теплая раздевалка, где можно переодеть обувь, согреться и отдохнуть. Также есть и пункт проката инвентаря с широким ассортиментов коньков.

Катание бесплатное и проходит по сеансам, в каждом из которых на лед может выйти не больше 200 человек. График работы можно найти на сайте, портале«Добродел» и в приложении «Мое Подмосковье».

Приходить можно и со своими коньками. Адрес центрального катка Мытищ: улица Мира, дом № 2А.