Центральную площадь Одинцова откроют после реконструкции в этом году

Центральная площадь Одинцова, где сейчас идут строительные работы, к осени преобразится в современное общественное пространство с зонами отдыха и прогулок. Подробности рассказали 360.ru.

Реконструкция началась прошлым летом. Проект разрабатывали с учетом мнения жителей — специалисты анализировали территорию и собирали предложения, чтобы сделать площадь максимально удобной.

После обновления здесь появятся спортивные и игровые площадки, велодорожки, а также прогулочная зона с деревянным настилом у водоема. Уже ведут работы по ее обустройству.

Строительство идет поэтапно и зависит от погодных условий. В ближайшее время продолжат укладывать прочную гранитную плитку. Ранее рабочим пришлось перенести инженерные сети, которые не учтены в проекте.

На площади также появятся сухой фонтан, зоны отдыха и архитектурная подсветка. Завершить благоустройство планируют к октябрю.