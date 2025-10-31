Центральную площадь в Одинцове откроют для пешеходов летом 2026 года

В Одинцове продолжается благоустройство центральной площади. Сейчас на территории идут инженерные работы в рамках первого этапа масштабной реконструкции.

Изначально открыть площадь для горожан планировали до ноября. Однако при производстве земляных работ подрядчик столкнулся со множеством неучтенных коммуникаций, которые надо было вынести и переложить.

Специалисты уже приступили к укладке новой плитки. Позади здания идет подготовка основания для будущей парковки и благоустройство территории вокруг памятника маршалу Жукову.

Общий срок реконструкции центральной площади и парковых аллей — до 2027 года. После ремонта там появятся новые детские и спортивные зоны, велодорожки и памп-трек, променад вокруг пруда с настилом, сухой фонтан и летний душ, архитектурная подсветка, обновленная инфраструктура для мастер-классов, проката и фудкорта.

Площадь благоустройства составит 12 гектаров. Детские и спортивные площадки займут пространство в семь тысяч квадратных метров, а территория озеленения — порядка 45 тысяч. Специалисты модернизируют также сети наружного освещения, электроснабжения, сотовой связи, Wi-Fi и системы музыкального сопровождения.