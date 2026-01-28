Центральную площадь очистили от снега в Пушкино

Городской округ Пушкинский оказался во власти мощного снегопада, который за последние сутки принес более 30 сантиметров осадков. Несмотря на то что стихия, по прогнозам синоптиков, задержится в регионе еще минимум на двое суток, ситуация на дорогах и в пешеходных зонах остается под контролем муниципальных властей.

Специалисты МКУ «Пушгорхоз» переведены на работу в режиме повышенной готовности. В настоящее время основные усилия сосредоточены на расчистке знаковых общественных пространств, включая Советскую площадь — административный и культурный центр города. Как сообщил начальник отдела благоустройства МКУ «Пушгорхоз» Кирилл Чуев, мобилизация сил началась еще до рассвета.

«Тяжелая техника вышла на основные маршруты в пять часов утра, а в 6:00 к ручной расчистке территорий у здания администрации и ЗАГСа приступили рабочие бригады. Сейчас работы плавно переместились на главную площадь города», — отметил Кирилл Чуев.

Уборка ведется согласно утвержденному регламенту. В список первоочередных объектов входят: остановки общественного транспорта и подходы к ним, тротуары и пешеходные переходы, лестничные марши, крутые спуски и подъемы, а также безопасные пути к школам, детским садам и другим социальным объектам.

На Советской площади в данный момент трудится бригада из шести человек. Для оперативной очистки плиточного покрытия и узких проходов используются средства малой механизации — современные маневренные снегоуборщики, которые позволяют эффективно удалять снежные массы там, где не может пройти крупногабаритная техника. Коммунальные службы продолжают мониторинг ситуации в режиме реального времени.