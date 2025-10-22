Центральную площадь деревни Ратчино благоустроят в Воскресенске

Работы по созданию современного общественного пространства активно ведутся у дома культуры в деревне Ратчино. Проект, разработанный восемь лет назад, в этом году получил финансирование и реализуется по программе «Формирование комфортной городской среды».

Начальник Фединского территориального отдела, куда входит деревня Ратчино, Игорь Дорошкевич рассказал, что раньше эта площадь была забетонирована. Специалистам пришлось проделать большую работу по демонтажу и вывозу бетона. На площади уложили новое асфальтовое покрытие.

Центральным элементом обновленного пространства останется монумент работникам некогда существовавшего племенного завода «Ачкасово», который тоже отремонтируют.

На стройплощадке работают около 10 человек и две единицы техники — трактор и экскаватор, которые занимаются подвозом грунта и подготовкой территории для озеленения. Представитель подрядной организации Кристина Байнаева сообщила, что посадка деревьев и кустарников уже началась. Первым делом на площади появятся туи и можжевельники, в будущем планируют разбить цветник вокруг памятника.

На территории также установят 27 лавочек и сцену для проведения концертов и праздничных мероприятий. Заезд машин на площадь будет запрещен, для этого въезд перекроют шлагбаумом.