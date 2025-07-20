Центральную клумбу оформили на Московской улице в Химках

Специалисты заканчивают оформление одной из самых больших клумб в Химках. Сейчас они высаживают газон и поливают растения.

Здесь высадили бегонии, цинерарии и канны. Цветовая палитра преимущественно красная и розовая.

Растения устойчивы к разным погодным условиям — палящему солнцу и высоким температурам. Они неприхотливы в уходе и очищают воздух от пыли.

Композицию дополняют травянистые растения с ярко зеленой и бордовой листвой — колеус Блюма. Они сохраняют такой вид до поздней осени.

Ранее мы рассказывали о том, что систему отопления начали модернизировать в микрорайоне Сходня в Химках. Там появится современная запорная арматура и новые трубопроводы. Реконструкцию проводят в рамках инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго».

После завершения основных работ специалисты благоустроят территорию, где сейчас проходит ремонт.