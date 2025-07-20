Систему отопления начали модернизировать в микрорайоне Сходня в Химках

Масштабная реконструкция теплосетей продолжается в Химках. Сейчас работы стартовали в микрорайоне Сходня.

Реконструкцию проводят в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». В Сходне обновляют трубы и теплоснабжающие комплексы.

Тепловые камеры смонтируют и полностью заменят оборудование около домов № 25, № 27, № 27А и № 33 на Первомайской улице. Здесь появится современная запорная арматура и новые трубопроводы для точного управления теплом.

На этом участке планируют обновить 530 метров труб — это четыре линии коммуникаций. Это позволит снизить коррозию и теплопотери, повысить эффективность и долговечность системы.

Сейчас здесь установили временные байпасы, которые обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды. После того, как смонтируют новые трубопроводы, проведут гидравлические испытания, демонтируют временные сети и благоустроят территорию.

Все работы должны закончить в сентябре 2025 года.