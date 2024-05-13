Центральную часть Дедовска благоустроят к июлю | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:38 Центральную часть Дедовска благоустроят к июлю Министерство благоустройства Московской области

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Центральную часть Дедовска благоустроят в районе улицы Гагарина в этом году. Там появятся места для выгула собак, скейт-парк, зоны отдыха и многое другое. Работы планируют завершить к июлю.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» после победы на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

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«На 2024 год в Подмосковье запланировано благоустройство 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, 11 лесопарков, 7 набережных и 16 скверов. Также появятся зоны для досуга и отдыха в 6 парках», — рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На территории установят спортивные и детский площадки, скейт-парк, зону отдыха, место для выгула собак, новые скамейки и урны. Также там очистят и благоустроят пруд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения..

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