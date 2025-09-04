Центральную библиотеку Воскресенска откроют после ремонта в октябре

Ремонт продолжается в центральной библиотеке Воскресенска. Специалисты уже завершили основные работы.

В здании появилась новая плитка. Также рабочие оштукатурили и покрасили стены.

Сейчас они занимаются установкой дверей. Скоро приступят к монтажу новой мебели и развешиванию люстр.

Интерьер библиотеки выполнят в теплых бежевых и древесных оттенках. Здесь появится зал, посвященный творчеству поэтов Инны Гофф и Константина Ваншенкина. Здесь будут проходить заседания литературного объединения «Радуга».

Кроме того, в учреждении появится интерактивная химическая лаборатория с ноутбуками и VR-очками со специальным программным обеспечением.

Отметим, что ремонт проходит в рамках программы Министерства культуры и туризма Московской области по созданию модельных библиотек в 2025 году. После ремонта учреждение планируют открыть в октябре.