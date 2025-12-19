Сегодня 09:44 Центральную библиотеку открыли после модернизации в Наро-Фоминске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

После масштабного обновления центральная библиотека Наро-Фоминска стала настоящим книжным городом — «Книгополисом» со своими улицами, кварталами и площадями. Многофункциональное пространство позволяет посетителям в буквальном смысле «погрузиться» в историю округа.

Новый книжный город современен, технологичен и, буквально, пропитан историей родного края. Здесь есть театральное пространство для лекций и перфомансов, компьютерная техника и звуковое оборудование, электронные панели для работы с каталогом и даже интерактивный пол.

Дизайн обновленного пространства связан с культурным кодом Наро-Фоминска — Якунчиковой дачей, где бывали Игорь Грабарь, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко и другие известные деятели культуры, а Антон Чехов работал над своей знаменитой пьесой «Вишневый сад». Якунчиковы занимались предпринимательством, благотворительностью и покровительством искусству. Они были владельцами бумагопрядильной фабрики, которая стала градообразующим предприятием Наро-Фоминска.

Некоторые маленькие читатели любили посещать и старую библиотеку, а уж в обновленной будут бывать гораздо чаще. Она превратилась в место где можно не только читать, но и работать, проводить время всей семьей, посещать мероприятия или «путешествовать во времени» с помощью современных технологий. Модернизация библиотеки реализована в рамках национального проекта «Семья».