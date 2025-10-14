Центральную библиотеку имени Есенина в Люберцах отремонтируют к концу года

Продолжаются работы по капитальному ремонту Центральной библиотеки имени Сергея Есенина городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте производится черновая отделка стен.

«В библиотеке на 100% завершены работы по замене радиаторов, прокладке звукоизоляции, черновой прокладке слаботочных и силовых кабелей. В настоящее время специалисты приступили к черновой отделке стен — шпатлевке, заделыванию трещин, обшивке гипсокартоном», — сообщила директор Евгения Ерченкова.

На следующей неделе специалисты планируют приступить к черновой заливке пола.

Напомним, работы по капитальному ремонту стартовали летом 2025 года. Учреждение приведут к стандарту «Модельная библиотека». Будут полностью отремонтированы все помещения, установлено новое мультимедийное оборудование, системы доступа к электронным ресурсам, что расширит возможности для образовательных программ.

«Цветовое и дизайнерское решения подбирались с учетом возрастных и социальных групп посетителей. Особое внимание уделим детскому абонементу: там будет установлена интерактивная песочница, мягкие пуфы и стеллажи с откидными партами», — добавила Евгения Ерченкова.

Все работы завершат в конце 2025 года.