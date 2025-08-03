Центральную библиотеку имени Есенина в Люберцах капитально отремонтируют

В этом году в Люберцах капитально отремонтируют Центральную библиотеку имени Есенина. Организацию уже закрыли для посетителей с 1 августа.

Учреждение отремонтируют по стандарту модульных библиотек. Здесь приведут в порядок все помещения, установят мультимедийное оборудование и системы доступа к электронным ресурсам, чтобы расширить возможности для читателей. Цветовое решение подобрали с учетом возрастных категорий. Особое внимание уделили детскому абонементу.

«В игровой зоне установим интерактивную песочницу, мягкие пуфы и стеллажи с откидными партами. Оригинальности интерьеру добавят нарисованные буквы, акриловые панели в виде деревьев и светильники-шарики. Все стеллажи оснащены инфографикой для ориентации в жанрах и категориях литературы», — сообщила директор Евгения Ерченкова.

Сейчас проходят подготовительные работы — консервация книжного фонда и демонтаж мебели. Для посетителей «Есеника» закрыта, но книги можно сдать в будни с 11:00 до 19:00. Также прием изданий работает в библиотеке «Проспект» на Октябрьском проспекте, 49.

Капитальный ремонт завершат в конце 2025 года. За этот период также планируют модернизировать библиотеку «Бригантина».

Отметим, в этом году уже отремонтировали две библиотеки в Дзержинском — центральную и в общественном центре имени Ярослава Смелякова.