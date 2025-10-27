Центральной городской библиотеке в Королеве исполнилось 100 лет

В Королеве отметили 100-летие Центральной городской библиотеки. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны труда, а также активные читатели. Лучшим вручили награды и подарки.

История библиотеки началась с комнаты на улице Молотова в Калининграде (ныне Королев). В 1925 году здесь было всего два стеллажа, а в 1940 году учреждению выделили просторное помещение в заводском клубе. Тогда же создали читальный зал на 100 мест, книгохранилище и систему абонементов.

В годы Великой Отечественной войны библиотеку эвакуировали в Свердловск. На прежнее место она вернулась только в 1943 году. Весь книжный фонд пришлось собирать заново, так как прежний остался на Урале.

В 1964 году учреждению передали помещение на втором этаже Дворца культуры имени Калинина, где она располагается до сих пор. В 2007 году здесь открыли компьютерный класс, где читатели могут воспользоваться фондом Национальной электронной библиотеки. В 2024 году внедрили сервис «Мое», читатели получили доступ к электронному каталогу и услугам всех культурных учреждений Московской области.

Сегодня в книжном фонде хранятся 100 тысяч изданий, свыше 30 наименований журналов и газет. Для жителей Королева городская библиотека — культурное пространство, где можно почитать, посетить выставки и творческие мероприятия.