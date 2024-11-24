Центральная больница в Домодедове отметила 95-летие

В этом году Домодедовская центральная больница празднует значимый юбилей — 95 лет со дня основания. С момента образования Объединенного фонда больницы в 1929 году учреждение прошло долгий путь развития, став важной частью системы здравоохранения городского округа Домодедово.

По случаю юбилея в здании администрации округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию коллектива медучреждения. На празднике присутствовали сотрудники больницы, представители администрации и почетные гости. Отличившиеся работники были награждены за свой вклад в развитие здравоохранения и преданность профессии.

С поздравительной речью выступила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она подчеркнула важность работы медицинских сотрудников и отметила достижения учреждения.

«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области в городском округе ведется постоянная модернизация системы здравоохранения: закупка оборудования, капитальный ремонт и строительство медучреждений. Каждый день к команде Домодедовской больницы обращаются сотни пациентов. Спасибо за ваш труд и преданность своему делу», — сказала Евгения Хрусталева.

Домодедовская больница сегодня является современным медицинским учреждением, которое оказывает помощь жителям округа на высоком профессиональном уровне. За годы работы больница значительно расширила свои возможности: внедрены новые технологии, обновлено оборудование, улучшены условия для пациентов.

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