Центр охраны материнства и детства получил новое оборудование

Общехирургический рентгеноконтрастный стол с ортопедической приставкой поступил в операционный блок травматологической службы детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Это современное устройство, оснащенное передовыми технологиями, не только повышает качество медицинской помощи, но и улучшает условия работы хирургов.

Главный врач МОЦОМД доктор медицинских наук Татьяна Мельник, отметила, что одна из уникальных характеристик стола заключается в возможности интеграции с рентгеновскими аппаратами. Это позволит выполнять оперативные вмешательства с минимальным количеством рентгеновских снимков. Уникальная конструкция и удобные элементы управления обеспечат максимальный комфорт как для медицинского персонала, так и для пациентов.

Ортопедическая приставка значительно расширяет функциональность стола, облегчая проведение сложных операций на опорно-двигательном аппарате у детей с различными патологиями. Интеграция этого оборудования не только упрощает процесс хирургического вмешательства, но и создает условия для более безопасного и эффективного восстановления маленьких пациентов.

Внедрение инновационного стола представляет собой важный этап в повышении стандартов медицинского обслуживания в учреждении. Оснащение новым оборудованием удалось осуществить благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 гг.», которая является ключевым проектом губернатора по модернизации системы здравоохранения.