Центр творческого развития отремонтировали в Истре

В Центре творческого развития и гуманитарного образования в Истре завершился ремонт. В учреждении обновили учебные классы и другие помещения.

В процессе ремонта обновили настенное покрытие: украсили новыми обоями и покрасили в свежие цвета. Также сделали современный и удобный кабинет информатики, для него закупили новую мебель — рабочие столы, стульями и функциональные шкафчики.

Помимо этого, модернизировали и учительский кабинет. Изменили напольное и настенное покрытие привели, а новые компьютерные столы и шкафы сделают работу педагогов еще комфортнее. А еще во всех кабинетах повесили новые жалюзи.

В гардеробную закупили и установили новые стойки с крючками и полками для обуви. Пост охраны и рекреационные зоны так же не остались без внимания, там заменили старую мебель на новую. Также заменили проводку, электрощиты и розетки. А в санузлах появились новые унитазы и раковины, а также сушилка для рук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтируют более 50 школ.

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