Центр цифрового образования «IT-куб» открыли в Химках

В Подмосковье заработал пятый Центр цифрового образования детей «IT-куб». Об услугах и возможностях нового образовательного учреждения в эфире программы «Интервью 360» с Марьяной Наби рассказал заместитель директора школы «Лидер» в Химках Александр Иванов.

«Это очень ответственный проект, мы шли к открытию целый год. Школа „Лидер“ прошла отбор среди других средних образовательных учреждений. Мы готовили огромный пакет документов, делали планы, схемы, разрабатывали программу дополнительного образования. Это очень трудоемкий путь, который мы прошли под кураторством Министерства образования Московской области», — говорит Александр.

Инициативу школы поддержали в администрации округа Химки. Здание отремонтировали, подготовили пространство, закупили современную мебель, мощное оборудование. Сейчас ребята уже приступили к созданию своих первых цифровых проектов.

«Мы вложили душу в этот проект. Все участники работали одной большой командой, подошли к вопросу очень ответственно. Создали лаборатории, каждая по своему направлению. Закупили новейшее оборудование, процессоры», — рассказал педагог.

Сейчас в химкинском центре работают шесть направлений. «Системное администрирование» учит ребят формировать сеть, разбирать и собирать компьютеры, устанавливать и обновлять программы. По сути, это предпрофессиональное образование для будущих системных администраторов.

Направление «Кибергигиена и работа с большими данными» охватывает два больших блока, крайне актуальных сегодня. «Программирование роботов» учит не просто собирать, но и настраивать технику под конкретные задачи. Есть еще направления «Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Разработка виртуальной и дополненной реальности».

Обучение проходит в комфортных условиях. Пространства оборудованы мягкой мебелью, большими экранами. Атмосфера располагает к креативу.

Важно, что все занятия в «IT-кубе» сейчас бесплатные. Александр Иванов отметил, что программы специально разрабатывали так, чтобы каждый ребенок мог быстро влиться в процесс, даже с нулевым уровнем подготовки. Педагог также рассказал, что уже в следующем году в центре планируется открыть еще несколько направлений, связанных с креативными индустриями и интернет-маркетингом.

В октябре в Подмосковье создали Центр международного сотрудничества с ОАЭ при гимназии имени Примакова. Теперь школьники смогут выезжать на обучение в Эмираты, а преподаватели — на стажировки. На открытии присутствовали Владимир Путин, президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и губернатор Андрей Воробьев.