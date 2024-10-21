Стажировки в Эмиратах — школьникам и учителям. Главы России и ОАЭ открыли международный центр в Одинцове

Путин и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества в Одинцове

Центр международного сотрудничества с ОАЭ создали при гимназии имени Примакова в Подмосковье. Школьники смогут выезжать на обучение в Эмираты, а преподаватели — на стажировки. Его открыли Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Теперь это уникальная масштабная платформа для передачи опыта и ведущих методик. Основной профиль центра — образовательные программы по обмену между школьниками двух стран.

«Для нас это новый большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — подчеркнул глава Подмосковья Андрей Воробьев.