Стажировки в Эмиратах — школьникам и учителям. Главы России и ОАЭ открыли международный центр в Одинцове
Путин и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества в Одинцове
Центр международного сотрудничества с ОАЭ создали при гимназии имени Примакова в Подмосковье. Школьники смогут выезжать на обучение в Эмираты, а преподаватели — на стажировки. Его открыли Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
Теперь это уникальная масштабная платформа для передачи опыта и ведущих методик. Основной профиль центра — образовательные программы по обмену между школьниками двух стран.
«Для нас это новый большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — подчеркнул глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Еще одним профилем будет проведение международных олимпиад. Также вместе с коллегами из ОАЭ началось составление учебника арабского языка.
Мы создадим стандарты сдачи ЕГЭ для ребят, которые учат арабский, и единый стандарт для тех, кто учит русский язык в Эмиратах.
Андрей Воробьев
Важно, что школьники и выпускники вузов смогут бесплатно изучать арабский язык в дистанционном формате.
«Уже в ноябре к нам приедет первая группа ребят из ОАЭ. Наши же школьники поедут в Эмираты по результатам экзаменов и олимпиад после окончания курса», — сказал Андрей Воробьев.
Кроме того, при гимназии имени Примакова, которая располагается в городском округе Одинцово, начнут проводить международные конференции по арабскому языку. Учителя будут отправляться на зарубежные стажировки.
Более четырех лет Подмосковье — в топах по усовершенствованию школ и строительству новых. Регион не покидает верхние позиции рейтингов по образованию. Гимназия имени Примакова — одна из трех флагманских, лучших школ Московской области.