Стажировки в Эмиратах — школьникам и учителям. Главы России и ОАЭ открыли международный центр в Одинцове

Путин и президент ОАЭ открыли центр международного сотрудничества в Одинцове

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова

Центр международного сотрудничества с ОАЭ создали при гимназии имени Примакова в Подмосковье. Школьники смогут выезжать на обучение в Эмираты, а преподаватели — на стажировки. Его открыли Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Теперь это уникальная масштабная платформа для передачи опыта и ведущих методик. Основной профиль центра — образовательные программы по обмену между школьниками двух стран.

«Для нас это новый большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — подчеркнул глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Еще одним профилем будет проведение международных олимпиад. Также вместе с коллегами из ОАЭ началось составление учебника арабского языка.

Мы создадим стандарты сдачи ЕГЭ для ребят, которые учат арабский, и единый стандарт для тех, кто учит русский язык в Эмиратах.

Андрей Воробьев

Важно, что школьники и выпускники вузов смогут бесплатно изучать арабский язык в дистанционном формате.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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«Уже в ноябре к нам приедет первая группа ребят из ОАЭ. Наши же школьники поедут в Эмираты по результатам экзаменов и олимпиад после окончания курса», — сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, при гимназии имени Примакова, которая располагается в городском округе Одинцово, начнут проводить международные конференции по арабскому языку. Учителя будут отправляться на зарубежные стажировки.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Более четырех лет Подмосковье — в топах по усовершенствованию школ и строительству новых. Регион не покидает верхние позиции рейтингов по образованию. Гимназия имени Примакова — одна из трех флагманских, лучших школ Московской области.

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