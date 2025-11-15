Центр традиционной русской культуры «Истоки» в Подольске отметил новоселье

Собственный большой дом обрел культурный центр в Подольске. Это совпало с юбилеем учреждения.

Открытие филиала приурочили к 50-летию Дворца культуры «Октябрь», где ранее базировались сотрудники и воспитанники центра. В 2023 году администрация выделила помещение — 438 квадратных метров.

Новое помещение на улице Февральской улице площадью более 400 квадратных метров — это результат двухлетней работы. Администрация округа не только предоставила здание, но и выделила средства на капитальный ремонт.

Теперь здесь есть все для полноценного творчества: специализированные классы для фольклора и вокала, площадки для экспозиций и даже собственная библиотека с этнографическими материалами.

Сегодня учреждение посещают около 400 детей. Здесь учат не только традиционному пению. Ребята осваивают игровой фольклор, этнохореографию, изучают традиционный костюм, декоративно-прикладное искусство и игру на народных инструментах.