Центр стоматологии, подологии и цифровых технологий откроют в Люберцах

Как отметил Владимир Волков, компания «ВладМиВа» специализируется на производстве широкого ассортимента продукции для стоматологии, включая пломбировочные и ортопедические материалы, лечебные средства, а также зуботехнические инструменты. На данный момент в округе уже действует подразделение компании, однако в будущем планируется перевод головного офиса на территорию Люберец.

На реализацию проекта компания намерена инвестировать более 500 миллионов рублей, что позволит создать около 100 новых рабочих мест для жителей округа. Владимир Волков выразил благодарность руководству компании за выбор Люберец в качестве площадки для развития бизнеса и заверил, что администрация окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта. Он подчеркнул, что работа с инвесторами — одно из ключевых направлений для укрепления экономики округа.

По словам Волкова, за 2024 год объем инвестиций в городской округ Люберцы увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 67 миллиардов рублей. Кроме того, в округе создано порядка 3 320 новых рабочих мест, что свидетельствует о стабильном экономическом росте региона.