Центр спецодежды в Серпухове провел экскурсию для участников СВО

В Серпухове прошла экскурсия в центре специальной одежды для участников СВО и их семей. Предприятие познакомило гостей с работой производства, а также с потенциальными вакансиями и возможностями трудоустройства.
Компания с более чем 20-летним опытом работы занимается пошивом широкого ассортимента рабочей и корпоративной формы, а также средств индивидуальной защиты.
Экскурсия на завод прошла в рамках программы «Промышленный туризм».
В подмосковном министерстве инвестиций напомнили, что инициировало проводить такие мероприятия для бойцов правительство Московской области.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте