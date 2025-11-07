Центр спецодежды в Серпухове провел экскурсию для участников СВО

В Серпухове прошла экскурсия в центре специальной одежды для участников СВО и их семей. Предприятие познакомило гостей с работой производства, а также с потенциальными вакансиями и возможностями трудоустройства.

Компания с более чем 20-летним опытом работы занимается пошивом широкого ассортимента рабочей и корпоративной формы, а также средств индивидуальной защиты.

Экскурсия на завод прошла в рамках программы «Промышленный туризм».

В подмосковном министерстве инвестиций напомнили, что инициировало проводить такие мероприятия для бойцов правительство Московской области.