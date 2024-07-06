Центр социального обслуживания и реабилитации Наро-Фоминска отметил юбилей

Комплексному центру социального обслуживания населения в Наро-Фоминске 30 лет. Сегодня в нем представлено 18 отделений. В них трудятся почти 200 профессионалов социальной сферы.

Центр был создан в Наро-Фоминске в июле 1994 года. В день юбилея лучших работников наградили благодарственными грамотами и подарками от областного Минсоцразвития, окружного Совета депутатов и администрации округа.

«Это очень непростой труд, потому что все, кто обращается — они обращаются со своими проблемами, а сотрудник должен на все острости реагировать очень грамотно, профессионально и в большей степени даже душевно, чтобы человеку помочь», — поделилась заместитель главы Наро-Фоминска Наталья Трофимова.

Сегодня социальные сотрудники Комплексного центра обслуживания и реабилитации обслуживают на дому около 1,5 тысяч жителей округа. Кроме того, в кружках и секциях проекта «Активное долголетие» занимается свыше семи тысяч людей преклонного возраста.