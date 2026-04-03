Центр «Семья и дом» в Орехово-Зуеве открылся после капремонта

Центр «Семья и дом» в Орехово-Зуеве открылся после капитального ремонта. Помощь в учреждении получают около двух тысяч детей и их родителей. Для них создали современное и комфортное пространство.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, здание полностью обновили как внутри, так и снаружи. Там заменили все коммуникации, включая системы кондиционирования и канализацию.

«Семейный центр после ремонта — это совершенно новое, современное пространство, где комфортно и детям, и родителям, и специалистам. Отдельная гордость — бассейн и системы „умного“ здания. Общая стоимость капитального ремонта составила более 547 миллионов рублей, при этом отдельно на оснащение и мебель было направлено более 5,7 миллиона рублей», — сказал глава министерства Андрей Кирюхин.

В здании появилась система вызова персонала и видеонаблюдение, там модернизировали охранную и пожарную сигнализацию. В центре также появился собственный бассейн, отвечающий всем санитарным нормам.

Для комфортного проживания в центр закупили 202 единицы мебели, интерактивные доски, кондиционеры, технику для кухни, хозяйственные товары и многое другое.

В министерстве напомнили, что в учреждении получают помощь около двух тысяч детей и их родители.

«Педагоги и психологи работают над созданием индивидуальных программ для каждого ребенка, учитывая его потребности и интересы. Кроме того, в центре организованы группы поддержки для родителей, родительские клубы, где они могут получить консультации специалистов, обменяться опытом и просто пообщаться с другими родителями, находящимися в схожей ситуации», — добавили в ведомстве.

Обновление центра стало важным шагом на пути к создани комфортной и безопасной среды для семей.