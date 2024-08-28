Центр семейной медицины и реабилитации «Мой мед» открылся в Одинцове

В Одинцове начал работу Центр семейной медицины и реабилитации «Мой мед». В нем могут обслуживаться пациенты любого возраста, сообщила 360.ru генеральный директор и главный врач центра Мария Мигинеишвили.

«Преимущество нашей клиники в том, что тут может обслуживаться вся семья, начиная от младенцев до старшего возраста. У нас есть уникальные методики лечения и реабилитации в том числе. Все услуги — как амбулаторной реабилитации, так и реабилитации в условиях дневного стационара», — отметила она.

Старшая медсестра центра семейной медицины Анна Мовсумова отметила, что клиника также направлена на детскую реабилитацию.

«К нам в том числе приходят детки с ДЦП. Одной из наших отличительных особенностей является гидромассажная ванна. Она больше всего для грудничков. И груднички могут научиться плавать. Есть интерактивная стена, которая направлена на реакцию и развитие детей», — подчеркнула она.

Взрослые пациенты во время визита в центр могут оставить здесь своих детей, которым будет чем заняться, пока мама или папа проходят процедуры. Центр работает по ОМС, поэтому пациенты могут получить услуги по полису Московской области.

Один из пациентов центра, Руслан Ткаченко, отметил, что много слышал о нем от знакомых и друзей.

«Первая клиника была открыта в Мытищах, но, к сожалению, добираться долго до нее, и мне друзья говорили, что планируется открытие второй клиники у нас в Одинцове. Очень понравился интерьер, достаточно передовое оборудование здесь стоит, грамотная команда специалистов. В целом больше ничего и не нужно для качественного лечения», — подчеркнул мужчина.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что в центре очень широкий профиль направлений: неврология, педиатрия, стоматология, косметология и реабилитация.

«Буквально все то, что сейчас очень востребовано. Очень важно, что центр работает в системе ОМС. Это значит, что в том числе будут оказываться бесплатные медуслуги для наших граждан, это тоже очень важно», — заключил он.