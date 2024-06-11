Центр постинтернатного сопровождения построят в Подмосковье к сентябрю

Мособлдума намерена принять на ближайшем заседании закон, предусматривающий бесплатное оказание соцуслуг в стационарной форме инвалидам по слуху и зрению в возрасте от 18 до 40 лет. Ранее такое право имели только дети и подростки.

«Для этого с 1 сентября 2024 года на базе Семейного центра имени Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам спикера, центр возводят по отдельному проекту. Он полностью адаптирован и оснащен современным оборудованием для организации проживания, обучения и реабилитации людей с ОВЗ. Обучение будет проходить по 11 направлениям в течение пяти лет.

«Принимать учреждение будет жителей не только Московской области, но и других субъектов Российской Федерации», — заключил Брынцалов.

Подмосковье направит около 70 миллионов рублей на работу центра. При этом, объем субсидии на закупку оборудования и инвентаря для актового зала, библиотеки, компьютерного класса и мастерских — 3,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».