Центр помощи при ДТП открылся в Люберцах

В округе заработал новый Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Он расположен на Октябрьском проспекте.

В открытии учреждения приняли участии глава Люберец Владимир Волков и представители Госавтоинспекции Московской области. Центр был создан Союзом безопасности дорожного движения. Волков подчеркнул, что Люберцы являются одним из лидеров по трафику в Подмосковье.

«Благодарю сотрудников отдела Госавтоинспекции нашего округа за обеспечение безопасности всех участников движения. Новый центр значительно упростит процесс оформления мелких ДТП. Теперь участникам происшествий не обязательно вызывать инспектора ГАИ. Они могут самостоятельно заполнить необходимые документы по упрощенной схеме. Если же возникнут вопросы, специалисты центра готовы помочь и дать консультации по телефону сто двенадцать», — отметил глава округа.



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