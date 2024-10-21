Центр подготовки военнослужащих по контракту в Балашихе принял более 25 тысяч добровольцев

Подмосковный пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе с апреля 2023 года. За это время здесь приняли свыше 27 тысяч добровольцев, из которых 25 тысяч подали заявление на заключение договора с Минобороны.

«Пункт отбора работает полтора года. При обращении сюда парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне. Работа выстроена комплексно, в режиме одного окна. По итогам 18 месяцев свыше 27 тысяч человек обратились в центр, и более 25 тысяч из них подали заявление на заключение контракта», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Треть прибывших — это жители других регионов России и иностранцы. Они отдают предпочтение подмосковному пункту по очевидным причинам: здесь доступны все этапы заключения контракта. Здесь же парней обучают опытные инструкторы.

Отправляясь на военную службу, мужчина должен быть уверен, что сможет помогать своей семье даже на расстоянии. Этот вопрос тщательно продумали в Подмосковье.

«В Московской области при заключении контракта в первую танковую армию выплата составляет 2,3 миллиона рублей, из них региональная — свыше 1,9 миллиона рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены разные льготы и меры поддержки семьям участников СВО», — напомнил Брынцалов.