Центр подготовки школьников к олимпиадам открыли в Солнечногорске

В гимназии № 6 Солнечногорска открылся муниципальный опорный центр олимпиадного движения «Мастерская успеха». Его цель — помочь учащимся углубить знания и подготовиться к олимпиадам и всероссийским конкурсам под руководством опытных наставников.

В центре ребята смогут развиваться по 11 предметам, включая русский язык, литературу, математику, историю, географию, химию, биологию и другие дисциплины. К работе уже присоединились 16 педагогов из образовательных организаций Солнечногорска, а также десятки школьников, желающих повысить свои результаты.

«Центр „Мастерская успеха“ создан, чтобы объединить талантливых школьников и опытных наставников для покорения олимпиадных высот. Это особая среда, где мечты превращаются в реальность, а амбиции встречаются с безграничными возможностями», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Программа обучения сочетает очные и дистанционные занятия, что позволяет выстраивать гибкий график.

«Наша задача — не только увеличить количество участников, победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, но и развивать их интеллектуальный потенциал. Мы объединяем педагогов нашего муниципалитета, которые будут работать с талантливыми ребятами, ведь за ними будущее России», — подчеркнула директор гимназии № 6 городского округа Солнечногорск Наталья Мадатова.

Присоединиться к «Мастерской успеха» могут школьники 8–11 классов, обратившись к заместителю директора школы.