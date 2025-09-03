Центр подготовки кадров при МГТУ имени Баумана открыли в Балашихе

1 сентября, в День знаний, в Балашихе состоялась торжественная церемония открытия Центра начальной технической подготовки кадров, созданного при Московском государственном техническом университете имени Баумана. В мероприятии приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Сергей Юров, а также руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Новый центр призван стать важной площадкой для развития технического и инженерного образования школьников. Его основная задача — подготовка высококвалифицированных специалистов, которые смогут отвечать современным требованиям рынка труда и нуждам местных предприятий. Проект направлен на создание прочного кадрового потенциала в ключевых технических сферах, что особенно актуально в условиях динамично развивающейся промышленности и технологий.

В рамках открытия учащиеся из 13 школ городского округа продемонстрировали свои технические проекты и результаты научно-исследовательской деятельности. Это стало ярким свидетельством высокого уровня подготовки школьников и их интереса к инженерным дисциплинам.

Сергей Юров отметил, что создание Центра начальной технической подготовки — важный шаг в развитии системы образования округа и залог успешного трудоустройства молодежи в будущем. Министр образования Ингрид Пильдес подчеркнула, что подобные инициативы способствуют формированию инновационного потенциала региона и поддерживают стратегию развития технического образования на всех уровнях.

Центр начальной технической подготовки кадров при МГТУ имени Баумана в Балашихе открывает новые возможности для школьников, заинтересованных в инженерии и техническом творчестве, и становится важным элементом системы профессионального образования Московской области.