Центр поддержки инициатив подарил книги школьникам Богородского округа

Центр поддержки инициатив поздравил первоклассников Богородского округа с началом нового учебного года. Более 3000 школьников получили подарки.

Шестой год подряд сотрудники Центра поддержки инициатив готовят к началу учебного года детские краеведческие издания.

Начиная с 2019 года было выпущено пять азбук и переиздана книга Сергея Голубова «Герасим Курин».

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была подготовлена интерактивная книжка «Секреты нашего города». В этом издании собраны загадки, ребусы, кроссворды, раскраски и множество других интересных заданий.

В авторский коллектив вошли педагоги Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования для детей и взрослых». Создатели надеются, что с помощью книги изучение родного края станет увлекательным и принесет много пользы.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.