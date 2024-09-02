Центр поддержки инициатив подарил книги школьникам Богородского округа

Фото: Медиасток.рф

Центр поддержки инициатив поздравил первоклассников Богородского округа с началом нового учебного года. Более 3000 школьников получили подарки.

Шестой год подряд сотрудники Центра поддержки инициатив готовят к началу учебного года детские краеведческие издания.

Начиная с 2019 года было выпущено пять азбук и переиздана книга Сергея Голубова «Герасим Курин».

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была подготовлена интерактивная книжка «Секреты нашего города». В этом издании собраны загадки, ребусы, кроссворды, раскраски и множество других интересных заданий.

В авторский коллектив вошли педагоги Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования для детей и взрослых». Создатели надеются, что с помощью книги изучение родного края станет увлекательным и принесет много пользы.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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