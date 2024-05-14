Центр поддержки грудного вскармливания откроют в Балашихе | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 19:53 Центр поддержки грудного вскармливания откроют в Балашихе Телеканал «360»

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Центр поддержки грудного вскармливания появится в Балашихе. Он заработает на базе родильного дома в микрорайоне Саввино.

Обратиться женщины смогут лично, а также онлайн. Специалисты ответят на все вопросы. Проект для всех абсолютно бесплатный.

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«Я решил реализовать этот проект на базе нашего роддома. Здесь мы все расскажем молодым мамам, организуем правильное прикладывание, покажем лучшие позы для кормления. Также по необходимости будут привлечены другие специалисты роддома. Отлично, что проект бесплатный. Планируем распространить его на всю Московскую область и страну», — сказал эксперт в области грудного вскармливания, лучший неонатолог России, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Денис Аксенов.

Торжественной открытие центра грудного вскармливания запланировано на 20 мая в 12:00. Также информацию можно получить по телефону: 8 (495) 522-15-65.

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